Макрон надеется на продвижение "Норманди" в ближайшие недели

Макрон надеется на продвижение "Норманди" в ближайшие недели
Фото: Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе нормандского формата в ближайшие недели, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Макрон отметил важность диалога с РФ по теме Украины.

"Нам нужно найти путь, который ведёт к дискуссиям и к политическому решению (кризиса на востоке Украины - ред.)", - добавил он.

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