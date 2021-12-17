Макрон надеется на продвижение нормандского формата в ближайшие недели
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе нормандского формата в ближайшие недели, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.
Макрон отметил важность диалога с РФ по теме Украины.
"Нам нужно найти путь, который ведёт к дискуссиям и к политическому решению (кризиса на востоке Украины - ред.)", - добавил он.