Макрон надеется на продвижение нормандского формата в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе нормандского формата в ближайшие недели, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели" , - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Макрон отметил важность диалога с РФ по теме Украины.