Тысячи жителей Молдовы привились просроченной COVID-вакциной

Счетная палата Молдовы провела аудит, согласно которому было выявлено ряд нарушений во время процесса вакцинации населения от коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.

По информации местного издания, более 7000 человек сделали прививку просроченной вакциной. Власти допускают, что речь может идти о фальсификации сертификатов о вакцинации. Всего в Молдове было зафиксировано более 11 тысяч случаев утилизации просроченной вакцины.

Также, согласно аудиту, 2579 человек вакцинировались вне очереди в момент, когда приоритет в прививочной компании был предоставлен медикам и людям из групп риска.

В счетной палате отметили, что всего существуют подозрения о подделке более 71 тысячи сертификатов о вакцинации.