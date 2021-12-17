Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе единогласно приняли решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения" , - сказал Мишель.

Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Ни он, ни ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли дать конкретного ответа на вопрос, что именно собирается сделать Евросоюз.