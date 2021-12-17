Боевики устроили массовые учения на Донбассе - ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала 335 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По данным ОБСЕ, боевики устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой области, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 123 взрыва. Среди них 2 разрыва и 121 взрыв неопределенного происхождения, говорится в отчету СММ ОБСЕ за 16 декабря.

По оценке ОБСЕ, большинство нарушений, а именно 154, связаны с учениями с боевой стрельбой, которые устроили боевики на оккупированных территориях. 45 из них произошли в пределах зоны безопасности, из которых 35 произошли к северу от н. п. Свободное и еще 10 - к северо-западу от н. п. Старопетровское.

ОБСЕ напоминает о нарушении решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которое запрещает проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Еще 109 нарушений режима прекращения огня произошли за пределами зоны безопасности: 38 из них зафиксированы в районе Виноградного, 37 - в районе н. п. Мануйловка, 34 - возле Покровки.

Также в Донецкой области напряженной была ситуация в районе Широкино.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в районе н.п. Круглик и Попасной.