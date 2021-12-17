Папа Римский отмечает юбилей: главные поступки понтифика

Папа Римский Франциск 17 декабря отмечает юбилей – 85 лет. Понтифик уже 8 лет возглавляет католическую церковь в Ватикане, сообщает Обозреватель.

Святейший Отец родился в Аргентине в семье итальянских беженцев. Франциск известен благодаря миротворческим миссиям и лояльному отношению к ЛГБТ-сообществу. Кроме этого, он всячески помогает Украине.

Папа Римский и Украина

Папа Римский молится об Украине. Источник: Instagram/franciscus

Папа Римский в 2021 году призвал к диалогу мировых лидеров в канун католического Рождества. В своем обращении на площади он попросил прекратить напряжение на границах Украины из-за увеличения количества российских войск. Папа Франциск готов выступить посредником на встрече президента РФ Владимира Путина и главы нашего государства Владимира Зеленского.

Папа Римский встречался с Зеленским. Источник: Офис Президента Украины

В феврале 2020 года Владимир Зеленский приехал с визитом к Папе Римскому в Ватикан. Главы государств обсуждали пути к миру в Украине. Зеленский просил помочь освободить украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и России. Франциск назвал его "президентом мира".

Папа Римский пожертвовал 5 миллионов евро украинцам. Источник: unn.com.ua

В марте 2016 года украинским переселенцам из Донбасса Святейший Отец предоставил помощь в размере 5 миллионов евро. По инициативе Папы Франциска также прошел сбор средств для граждан Украины, пострадавших в результате конфликта на востоке, независимо от религиозной принадлежности и политических убеждений.

Папа Франциск и ЛГБТ-сообщество

Папа Франциск защищает представителей ЛГБТ-сообщества. Источник: film.ru

Папа Франциск поддерживает гражданские однополые браки, говорится в документальной киноленте " Франциск". Понтифик заявил, что гомосексуалы имеют право быть в семье. А также добавил, что никто не должен быть униженным.

Папа Римский поддержал гея. Источник: Instagram/franciscus

Папа Римский призвал гея любить себя. Он сказал, что Бог его любит и создал таким, писало CNN. Мужчина по имени Хуан Карлос Круз в детстве пострадал от сексуальных домогательств священника. Он приехал к понтифику, чтобы рассказать свою историю. После этого Хуан дал несколько интервью и процитировал Франциска: "Папа Римский любит тебя таким, как ты есть, и ты должен любить себя и не переживать о том, что говорят люди".

Папа Римский призвал не унижать геев. Источник: Instagram/franciscus

Святейший отец призвал благосклонно относиться к католикам, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. Франциск просит не унижать их и не делать изгнанниками в обществе. В Конгрегации доктрины веры в 2003 году говорится, что законодательство дает молчаливое согласие на гомосексуальное поведение.

Папа Римский и женщины

Папа Римский защищает монахинь от насилия. Источник: Instagram/franciscus

Журнал Women Church World опубликовал факты сексуального насилия над монахинями. Рассказать всю правду их побудило движение MeToo. Женщины беременели от насильников и совершали многочисленные аборты в монастырях.

Папа Римский борется с насилием в католической церкви. Источник: Instagram/franciscus

Папа Римский Франциск впервые в истории признал случаи насилия со стороны священников в отношении монахинь.

"Мой предшественник Папа римский Бенедикт нашел в себе мужество и закрыл один из женских монастырей. Священники там держали монахинь в сексуальном рабстве" , – заявил Франциск.

Понтифик согласился с обвинениями и отметил, что церковь пытается решить эту проблему.