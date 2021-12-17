В G7 "Омикрон" рассматривают как самую опасную угрозу

Страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".﻿ Об этом, со ссылкой на заявление министров здравоохранения G7, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".

В заявлении говорится, что особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с коронавирусом "Омикрон".

"Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстро развивающейся ситуации" , - говорится в заявлении.

Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.