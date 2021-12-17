Ляшко сообщил о готовности Украины к бустерной вакцинации

Украина готова к проведению бустерной вакцинации и уже законтрактовала миллионы доз вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире политического ток-шоу "Право на владу", сообщает Корреспондент.

Глава Минздрава напомнил, что бустерная доза вакцины "защищает конкретного человека дополнительно".

"Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммуноскомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом" , - сказал Ляшко.

"Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год - еще 25 млн доз” , - рассказал министр.

В то же время он отметил, что проведение бустерной вакцинации в Украине остается неактуальным, так как "еще многие не прошли основной курс вакцинации".