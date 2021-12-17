Победить коронавирус вакцинами не удается - ООН
Одержать победу над коронавирусом лишь с помощью вакцинации не удастся. Об этом на пресс-конференции в видеоформате по итогам года высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Корреспондент.
"COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить", - отметил он.
В то же время, он подчеркнул, что вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение вируса.
"Тем не менее заболеваемость почему-то не спадает", - подчеркнул Генсек.
По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также "самоуспокоением".
Он же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты. Также он призвал к средине следующего года выйти на цифру - 70% привитых.