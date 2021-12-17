Полиция изучит данные телефона Алека Болдуина
Суд в округе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико выдал полиции ордер на изучение информации с телефона актера Алека Болдуина, сообщает Корреспондент.
Как пишет Variety, таким образом правоохранители рассчитывают "найти улики", которые могут помочь расследованию.
"Изначально они просили актера и его адвоката предоставить личный телефон актера добровольно, но те затребовали ордер", - информирует издание.
В итоге суд разрешил полиции изучить фото, видео, сообщения, электронную почту, аккаунты в социальных сетях, контакты, истории поиска, а также удаленные данные и файлы.