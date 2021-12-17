Мы готовы действовать, если РФ нападет на Украину - глава ЕК

Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации на границах Украины и готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии.﻿ Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, которая прошла в Брюсселе в ночь на 17 декабря, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

«Наша обеспокоенность скоплением российских войск на восточных границах Украины хорошо известна. Наша позиция очень четкая: мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряженности и воздерживаться от любой дальнейшей агрессии. Поэтому не должно быть никаких сомнений - если Россия двинется против Украины, Европейский Союз будет способен задействовать санкции, которые могут иметь существенную цену. Мы провели всю работу в этом смысле» , – проинформировала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа хотела бы иметь хорошие отношения с Россией, но это во многом зависит от выбора Москвы.

Урсула фон дер Ляен напомнила, что по поручению, которое Европейский совет дал в июне, Еврокомиссия предусмотрела различные варианты реагирования на возможную эскалацию.