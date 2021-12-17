Курс валют НБУ на 17 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 16 декабря, остается стабильным на уровне 27.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 16 декабря 2021 года.
Евро подорожал на 23 коп до 30.84 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.36 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 13 коп до 29.53 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.66 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.192900
|EUR
|Евро
|30.843500
|RUB
|Рубль
|0.370050
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.358300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.525400
|PLN
|Польский злотый
|6.661000