Курс валют НБУ на 17 декабря

Курс валют НБУ на 17 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 16 декабря, остается стабильным на уровне 27.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 16 декабря 2021 года.

Евро подорожал на 23 коп до 30.84 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.36 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 13 коп до 29.53 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.66 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.192900 --0.003
EUR Евро 30.843500 +0.225
RUB Рубль 0.370050 +0.002
GBP Фунт стерлингов 36.358300 +0.329
CHF Швейцарский франк 29.525400 +0.126
PLN Польский злотый 6.661000 +0.044

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