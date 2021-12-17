Курс валют НБУ на 17 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 16 декабря, остается стабильным на уровне 27.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 16 декабря 2021 года.

Евро подорожал на 23 коп до 30.84 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.36 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 13 коп до 29.53 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.66 за 1 польский злотый.