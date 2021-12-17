Советник Байдена обсудил с "Бухарестской девяткой" Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные разговоры с представителями «Бухарестской девятки» по поводу военной эскалации со стороны России. Об этом в Вашингтоне заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в Вашингтоне, сообщает Укринформ.
«Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан имел телефонный разговор со своими коллегами, представлявшими страны B9 («Бухарестскую девятку» - ред.)», - проинформировала Жан-Пьер.
По ее словам, американская сторона проводит тесные консультации с европейскими союзниками и партнерами.
«Наше внимание продолжает сосредотачиваться на достижении дипломатического прогресса и деэскалации. Это самые важные вещи в этом процессе», – рассказала представитель администрации Байдена.
Она подчеркнула, что США считают возможным прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины путём имплементации Минских договоренностей и поддержки Нормандского формата.