Советник Байдена обсудил с "Бухарестской девяткой" Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные разговоры с представителями «Бухарестской девятки» по поводу военной эскалации со стороны России. Об этом в Вашингтоне заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

«Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан имел телефонный разговор со своими коллегами, представлявшими страны B9 («Бухарестскую девятку» - ред.)» , - проинформировала Жан-Пьер.

По ее словам, американская сторона проводит тесные консультации с европейскими союзниками и партнерами.

«Наше внимание продолжает сосредотачиваться на достижении дипломатического прогресса и деэскалации. Это самые важные вещи в этом процессе» , – рассказала представитель администрации Байдена.

Она подчеркнула, что США считают возможным прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины путём имплементации Минских договоренностей и поддержки Нормандского формата.