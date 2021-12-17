СБУ ликвидировала канал незаконной легализации мигрантов в ЕС

Служба безопасности Украины обезвредила международную группировку, занимавшуюся незаконной легализацией иностранцев в Евросоюзе, сообщает Укринформ.

По данным СБУ в ходе следственно-оперативных действий в Киевской области разоблачены организаторы группы и ликвидирована подпольная типография, где изготовляли фальшивые документы для пребывания в ЕС. Злоумышленники подделывали европейские виды на постоянное проживание, водительские удостоверения и ID-карты. Связь с заказчиками фиктивных документов поддерживали через подпольный колл-центр.

Готовые подделки сбывали нелегалам из стран Ближнего Востока, а также из Афганистана, Сомали и других стран с повышенной террористической угрозой.

«По предварительным данным, масштаб незаконных сделок составил более 40 млн в гривневом эквиваленте. При этом «клиентами» злоумышленников стали, по меньшей мере, тысяча иностранцев» , - говорится в сообщении.

Решается вопрос по сообщению организаторам группировки о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств и привлечению к ответственности других причастных лиц.