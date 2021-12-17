Под санкции США попали ряд компаний из Китая

Министерство финансов США ввело санкции против восьми компаний из Китая, в том числе производителя популярных беспилотников DJI, сообщает Укринформ.

"Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против восьми китайских технологических компаний" , - говорится в официальном сообщении минфина США.

По информации американского министерства, эти компании «активно способствуют биометрическому наблюдению, а также отслеживанию этнических и религиозных меньшинств в Китае, в том числе мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне».

В список, в частности, попала компания SZ DJI Technology Co, занимающаяся производством дронов для гражданского использования.