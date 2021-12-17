Под санкции США попали ряд компаний из Китая
Министерство финансов США ввело санкции против восьми компаний из Китая, в том числе производителя популярных беспилотников DJI, сообщает Укринформ.
"Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против восьми китайских технологических компаний", - говорится в официальном сообщении минфина США.
По информации американского министерства, эти компании «активно способствуют биометрическому наблюдению, а также отслеживанию этнических и религиозных меньшинств в Китае, в том числе мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне».
В список, в частности, попала компания SZ DJI Technology Co, занимающаяся производством дронов для гражданского использования.
«Сегодняшние действия показывают, как в Китае частные фирмы в секторах обороны и технологий наблюдения активно сотрудничают с правительством для подавления этнических и религиозных меньшинств», – заявил в связи с этим заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.