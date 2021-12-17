Кулеба назвал условие для выполнения Украиной Минских соглашений

Украина готова выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, но Росии стоит начать хотя бы с договоренностей по безопасности, достигнутых на Парижском саммите в 2019 году, сообщает Деловая столица.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1".

"Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем выполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году" , – сказал Кулеба.

По его словам, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты.

Политик напомнил, что "обмен заложниками заморожен, восстановление прекращения огня не происходит".