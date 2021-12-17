Нефть подешевела после роста цен накануне

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущих торгов, сообщает Интерфакс.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:09 по киевскому времени составляла $74,3 за баррель, что на $0,72 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,14 (1,5%) - до $75,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $71,6 за баррель, что на $0,78 (1,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,51 (2,13%) и составила $72,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США.

Между тем в пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

В Великобритании в четверг выявили более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии суточным показателем. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.