Час вопросов к правительству и накопительные пенсии: повестка дня Рады

Сегодня, 17 декабря в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Парламентарии планируют заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно социально-экономической ситуации в стране и мер правительства по решению проблемных вопросов.

Также Рада планирует принять постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах.

Кроме того, будут рассмотрены следующие законопроекты: