В Украине подорожают новые автомобили ЗАЗ

В Украине с 1 января 2022 года подорожают все автомобили семейства Lada, который выпускает Запорожский автомобилестроительный завод. На официальном сайте украинского представительства Lada уже обнародовали новые цены, сообщает Today.ua.

ЗАЗ с 2020 года выпускает практически всё семейство автомобилей Lada, кроме классической Niva. Их делают из российских машинокомплектов.

С 1 января эти автомобили станут стоить дороже, чем сейчас. В частности, если сейчас Lada Granta стоит от 240 672 гривен, то с 1 января 2022 года ее можно будет купить за 252 816 гривен.

Lada Vesta подорожает с 307 280 гривен до 323 104 гривен, а Vesta SW Cross с 386 400 до 406 272 гривен.

В свою очередь, если хэтчбек Lada XRAY сейчас стоит от 301 760 гривен, то после Нового года его цена увеличится до 317 584 гривен. Универсал Lada Largus подорожает с 386 400 гривен до 406 272 гривен.

Кроме того, с 1 января 2022 года также подорожают внедорожники, которые выпускает ЗАЗ. Так, Niva Travel вместе 374 992 гривен будет стоить 394 128 гривен, а Niva вместо 342 240 гривен – 368 736 гривен.

В 2021 году АвтоВАЗ несколько раз увеличивал стоимость своих автомобилей. И, как результат, увеличивалась стоимость машинокомплектов для Запорожского автомобилестроительного завода.