Uber готовит универсальный электромобиль для такси

Британский стартап Arrival представил окончательный дизайн своего первого легкового электромобиля. Заказчиком первенца стал сервис такси Uber, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новинку назвали просто – Arrival Car. Дорожные испытания компактного электромобиля начнутся в следующем году. На разработку машины специалисты потратили чуть больше шести месяцев. Новый электромобиль должен помочь компании Uber полностью перейти на использование электромобилей в Лондоне к 2025 году. Производство первого серийного Arrival должно стартовать в третьем квартале 2023 года.

В ходе создания машины учитывались мнения водителей Uber. Более того - дальнейшем они будут влиять на модернизацию компактвєна. При конструировании Arrival Car во главу угла ставились отличная обзорность с рабочего места водителя, комфорт водителя и пассажиров, демократичная стоимость, а также долговечность с учетом существенных годовых пробегов.

И цена новинки, и ее даже предварительные технические характеристики пока держатся в секрете. Но точно известно, что новый электромобиль будет очень вместительным. Ожидается, что запас пространства для ног задних пассажиров будет вдвое больше, чем у среднестатистического кроссовера.