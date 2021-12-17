"Ковидная" тысяча: monobank отчитался о первых выплатах

Мобильный monobank с момента начала выплат вакцинированным клиентам по 1000 грн 16 декабря за четыре часа начислил на специальные карты 430 млн грн. Об этом рассказал сооснователь банка Олег Гороховский, сообщает UBR.

"430 000 выплат! Без сбоев и суеты! Круто сработала наша команда и команда Минцифры Михаила Федорова" , – написал Гороховский.

По его словам, сотрудничество бизнеса и государства вышло абсолютно на новый уровень за последние два года, что подтверждает масштабная программа "е-Підтримка".

В комментариях к посту Гороховский ответил на вопросы пользователей о том, сколько monobank заработает на государственной программе.

"Очень немного. Наша главная проблема, что мы все время считаем чужие деньги" , – написал он.

В то же время пользователи предполагают, что банк получит множество новых клиентов.

В monobank объявили о старте выплат "ковидной" тысячи 16 декабря. В мобильное приложение клиентов были разосланы выписки со списками партнеров, где можно будет потратить эти деньги. По последним данным, специальные карты в monobank оформили 1,31 млн человек.