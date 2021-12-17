Клубы АПЛ требуют срочно приостановить чемпионат

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста количества заражений коронавирусом в командах. Могут возобновить чемпионат с 15 января, сообщает 24 Канал.

По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и восстановить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас догнала Великобританию.

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост количества заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Отметим, что премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.

Какие матчи уже перенесли: