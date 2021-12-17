Китайская марка Haval приготовила новинки для Украины

Китайский бренд Haval, входящий в концерн Great Wall, представит в следующем году на украинском рынке сразу три новых модели, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

В 2022 году в Украине дебютируют три новинки от Haval: внедорожник, гибрид и кросс-купе.

Haval Dargo

Модель объединяет в себе функциональность городского SUV и повышенную проходимость внедорожника. Габариты Dargo составляют 4620х1910х1780 мм. Клиренс - 200 мм.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 лошадиных силы. В паре с агрегатом работает 7-ступенчатая коробка DCT с двумя сцеплениями. Интеллектуальный полный привод 4WD дополнен электронной блокировкой дифференциала.

Украина станет первым рынком в Евроазиатском регионе, где дебютирует Haval Dargo. Появление модели в нашей стране ожидается в марте 2022 года.

Haval H6 HEV

Построенная на базе среднеразмерного кросовера Н6 третьего поколения, версия получит гибрид на основе полуторалитрового бензинового турбомотора мощностью 154 л.с., работающего в паре со 177-сильным электромотором.

Суммарная отдача установки составляет 243 л.с. и 530 Нм, паспортный расход топлива - 5,2 л/100 км. В Украине модель появится в апреле 2022 года.

Купе Haval H6

Замыкает трио новинок еще одна новая версия Н6 третьего поколения в модном кузове спорт-купе. В сравнении с обычным кроссовером купеобразная модификация на 74 мм длиннее (4727 мм), на 54 мм шире (1940 мм) и на 5 мм выше (1729 мм).

Особенностью новинки является агрессивный передок, стилизованный под "пасть акулы", а также спортивный дизайн сидений. Точное название модели и технические детали пока не разглашаются. Поставки модели в Украину ожидаются во втором квартале 2022 года.

Обе версии Haval H6 получат систему полуавтономного вождения.