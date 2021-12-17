На Филиппины обрушился супертайфун "Рай"

Супертайфун "Рай" обрушился на восточное побережье Филиппин в четверг днем, вызвав проливной дождь и угрозу масштабного наводнения по всему архипелагу. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.

"Рай" - это 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

Синоптики ожидают, что он стихнет сегодня поздно вечером.

Некоторые дожди распространятся на Вьетнам и китайскую провинцию Хайнань, но ожидается, что воздействие не будет слишком значительным.

Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI — The New York Times (@nytimes) December 16, 2021

Как отмечается, шторм быстро усилился при приближении к берегу, усилив шторм из категории 1 к категории 5 всего за 24 часа. Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC) ВМС США объявил "Рай" супертайфуном.

Ожидается, что супертайфун пройдет по центральным и южным регионам страны. Одни из самых плохих условий ожидаются в провинции Суригао.

Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий, NDRRMC, выпустило предупреждения о возможных наводнениях и оползнях в некоторых провинциях из-за ливней.

Филиппинская береговая охрана остановила все суда, задержав около 4 тыс пассажиров, а также рабочие паромы и грузовые суда в десятках южных и центральных портов. Было отменено несколько, в основном внутренних рейсов, школы и рабочие места были закрыты в наиболее уязвимых районах.

В некоторых частях страны из-за тайфуна также приостановлена ​​кампания по вакцинации.

Около 198 тысяч человек уже эвакуированы.