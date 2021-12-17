На Филиппины обрушился супертайфун "Рай"
Супертайфун "Рай" обрушился на восточное побережье Филиппин в четверг днем, вызвав проливной дождь и угрозу масштабного наводнения по всему архипелагу. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.
"Рай" - это 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.
Синоптики ожидают, что он стихнет сегодня поздно вечером.
Некоторые дожди распространятся на Вьетнам и китайскую провинцию Хайнань, но ожидается, что воздействие не будет слишком значительным.
Как отмечается, шторм быстро усилился при приближении к берегу, усилив шторм из категории 1 к категории 5 всего за 24 часа. Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.
Объединенный центр предупреждения о тайфунах (JTWC) ВМС США объявил "Рай" супертайфуном.
Ожидается, что супертайфун пройдет по центральным и южным регионам страны. Одни из самых плохих условий ожидаются в провинции Суригао.
Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий, NDRRMC, выпустило предупреждения о возможных наводнениях и оползнях в некоторых провинциях из-за ливней.
Филиппинская береговая охрана остановила все суда, задержав около 4 тыс пассажиров, а также рабочие паромы и грузовые суда в десятках южных и центральных портов. Было отменено несколько, в основном внутренних рейсов, школы и рабочие места были закрыты в наиболее уязвимых районах.
В некоторых частях страны из-за тайфуна также приостановлена кампания по вакцинации.
Около 198 тысяч человек уже эвакуированы.