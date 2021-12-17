Зеленский с женой и Ермаком пришел на концерт "Вечернего квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и главой своего Офиса Андреем Ермаком пришел на запись новогоднего "Вечернего квартала". В некоторых номерах актеры пародировали и самого Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Концерт начался во Дворце "Украина" вечером в четверг.

Скриншот: t.me/pavlovskynews

Вместе с президентом в первом ряду сидели первая леди Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Концерт начался после 20:00 сразу после прибытия главы государства. Зрителям объявили, что в зале сидит президент и начали выступление с номера о нем. Президент и первая леди смеялись.

Скриншот: t.me/pavlovskynews

Юрий Великий голосом Зеленского: "Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно такого количества людей без плакатов я не видел" .

Юрий Ткач: "Интересно, если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента?"

Елена Кравец: "Значит, Монатику ты заслуженного артиста дал, даже дал Потапу, а нам нет. Может, это какая-то старая обида?"

Голосом Зеленского: "А что если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится великим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?"

Отмечается, что пропускали на концерт, как всегда, паспорта не проверяли, дополнительных мер безопасности не было. На концерте выступали Монатик, София Ротару и Тина Кароль. Это был второй съемочный день. В среду на концерте новогоднего "Вечернего квартала" российская группа "Мумий тролль" спела в дуэте с Надеждой Дорофеевой и Иваном Дорном.