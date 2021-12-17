В Княжичах возле Киева построят национальную базу сборных Украины по футболу

В селе Княжичи Броварской общины Киевской области планируется строительство национальной базы сборных команд Украины по футболу, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы уже начали качественно менять спортивную инфраструктурную пристоличного региона. Будем удерживать планку и в дальнейшем формировать мощный спортивный бренд Киевщины. В частности, обсуждаем перспективы строительства национальной базы сборных команд Украины по футболу. В следующем году планируем изготовить проектную документацию с целью дальнейшей реализации проекта" , - сообщил председатель Киевской обладминистрации Василий Володин.

Летом текущего года в с. Княжичи представители обладминистрации, Украинской ассоциации футбола, ГТЭК "Киевские региональные сети", Киевоблгаза провели выездное рабочее совещание. Участники проанализировали концепцию строительства базы, а также условия ее энергообеспечения, газификации и водоснабжения. В настоящее время идет процедура открытых торгов по разработке проектной документации по объекту.

Проект будут реализовываться в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", отметили в обладминистрации.