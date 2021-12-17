Появился трейлер спин-оффа "Как я встретил вашу маму"

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер сериала "Как я встретила вашего папу" - спин-оффа ситкома "Как я встретил вашу маму", сообщает УНИАН.

Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

Сериал, действие которого развернется в 2022 году, расскажет о девушке по имени Софи, ищущей вторую половинку. Ее роль сыграла 34-летняя певица и актриса Хиллари Дафф. Зрелую версию Софи изобразила Ким Кэтролл, звезда "Секса в большом городе", которая, однако, не участвует в продолжении шоу.

"Я была на 87 свиданиях за год" , - говорит героиня Дафф в трейлере.

Шоураннеры Картер Бейз и Крейг Томас, которые работали над оригинальным сериалом "Как я встретил вашу маму" (2005-2014), принимают участив в создании шоу.

Роли, кроме Дафф и Кэтролл, исполнили Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Тиен Трэн и Сурадж Шарма.

Премьера запланирована на 18 января 2022 года.