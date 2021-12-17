Продажи автомобилей в ЕС в ноябре упали на 20,5%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в ноябре упали на 20,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает Интерфакс-Украина.

Снижение продолжалось пятый месяц подряд и обусловлено, в том числе, дефицитом полупроводниковых компонентов.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых машин в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) в прошлом месяце составило 713,346 тыс. по сравнению с 897,332 тыс. годом ранее. Показатель является наихудшим для ноября с 1993 года.

Практически все государства продемонстрировали спад продаж, исключением стали только Болгария (+24%), Ирландия (+22,9%) и Словения (+15,8%). Среди четырех крупнейших авторынков региона в Италии реализация машин сократилась на 24,6%, в Германии - на 31,7%, во Франции - на 3,2% и в Испании - на 12,3%.

Среди компаний Volkswagen зафиксировала падение продаж на 33,7%, Stellantis - на 23,5%, Renault - на 12,9%, BMW - на 18,6%, Daimler - на 28,3%, Ford - на 43,7%, Toyota - на 12,3%. В то же время Hyundai Group, в которую входят Hyundai и Kia, увеличила их на 20,9%.

В январе-ноябре совокупные продажи автомобилей в Евросоюзе незначительно снизились и составили 8,905 млн против 8,909 млн за аналогичный период годом ранее.

Реализация машин в Италии за этот период повысилась на 8,6%, в Испании - на 3,8%, во Франции - на 2,5%. В то же время в Германии показатель уменьшился на 8,1%.

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в ноябре сократилось на 17,5% - до 864,12 тыс. С начала текущего года продажи повысились на 0,8%, составив 10,825 млн автомобилей.