Перуанские власти оштрафовали Украину за срыв поставок самолета Ан-178

В Перу инициировали процесс наложения штрафных санкций на украинское агентство «Спецтехноэкспорт» за срыв сроков поставки транспортного самолета Ан-178 для Министерства внутренних дел страны, который должны были передать стране до конца года. Об этом, ссылаясь на Infodefensa, сообщает Зеркало недели.

Генеральный контролер Республики Перу опубликовал предупреждение для Министерства внутренних дел республики о возможности экономических потерь на сумму $64 миллионов из-за задержки поставки транспортного самолета Ан-178, заказанного для Национальной полиции Перу.

Несмотря на то, что в контракте прописана возможность увеличения сроков поставки самолета с согласия стран, сторона-поставщик, то есть «Спецтехноэкспорт», не обращалась с такой просьбой. Контракт о передаче самолета был заключен в 2019 году и украинская сторона обязалась доставить его осенью 2021 года.

Согласно сообщению перуанского регулятора, с октября относительно Украины начали начислять штрафные санкции в размере $5 тыс. в месяц в первые два месяца просрочки, $35 тысяч в месяц между третьим и пятым месяцем и $70 тыс. между пятым и двенадцатым месяцами. В случае 12 месяцев превышения срока просрочки, заказчик может потребовать расторжения договора. Продавцу уже сообщили о номере банковского счета, на который можно оплатить штрафные санкции, под предупреждением об отчислении платежей через аккредитив.

В то же время, МВД Перу отметили, что их делегация осенью посетила заводы «Антонов» и «Мотор Сич», где им продемонстрировали построенный на 65% самолет и недоукомплектованный двигатель.

Контракт на поставку самолета для МВД Перу был заключен между ГП ГГСП «Спецтехноэкспорт» и Министерством внутренних дел Республики Перу в ноябре 2019 года. В 2020 году перуанские власти подтвердили, что контракт на поставку Украиной самолета АН-178 остается в силе.

В то же время уже в феврале 2021 года представители ГП «Антонов» заявили, что госпредприятие так и не получило от «Спецтехноэкспорта» выплату от МВД Перу за транспортный самолет Ан-178.