В Facebook заблокировали шпионские аккаунты

Компания Meta отчиталась о результатах расследования деятельности семи компаний из четырех стран, занимавшихся слежкой в Facebook и Instagram. В соцсетях заблокировали около 1500 поддельных аккаунтов и вредоносных ссылок, сообщает Лига.net.

"Кибернаемники", как их назвали в отчете Meta, использовали соцсети для слежки по заказу частных лиц или государств и заражения устройств пользователей шпионским ПО. Это семь компаний: северомакедонская Cytrox, индийская BellTrox, израильские Cognyte, Cobwebs Technologies, Bluehawk CI и Black Cube, и неназванная китайская компания. Отмечается, что среди заказчиков Cytrox были представители Египта, Армении, Греции, Саудовской Аравии, Омана, Колумбии, Кот-д'Ивуар, Вьетнама, Филиппин и Германии.

Как показало расследование Meta, целью слежки были политики, журналисты, правозащитники, оппозиционеры и члены их семей. Всего от слежки могли пострадать 50 тысяч человек из более чем сотни стран. С 16 декабря Facebook начал рассылать предупреждения о запросах на дружбу от незнакомых людей и опасности общения с ними.