Эксперты туристической отрасли раскрыли самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха на новогодние каникулы. Ими стали Болгария, Румыния и Сербия, сообщает Лента.ру.

По данным аналитиков, выгоднее всего в это время года получится отдохнуть в Болгарии — в среднем ежедневные расходы на проживание в трехзвездочном отеле составляют до 39 евро (около 1 200 грн) на человека. Далее названа Румыния, где размещение на аналогичных условиях обойдется путешественнику в 53 евро (около 1 600 грн).

Тройку лидеров замыкает Сербия, где расположено несколько крупных горнолыжных курортов, таких как Копаоник, Торник и Стара Планина. Средняя стоимость гостиниц категории три звезды — 54 евро (1 660 грн) в день на человека.

В топ-5 стран также вошли Венгрия и Украина, где стоимость одной ночи в отеле составляет 58 и 59 евро (1 780 и 1 815 грн) соответственно.