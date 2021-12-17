Тихановская рассказала о планах оппозиции Беларуси

Демократические силы Беларуси в 2022 году намерены придерживаться единой стратегии непризнания намеченного на февраль референдума по изменению Конституции, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявила Светлана Тихановская в ходе онлайн-обсуждения "Планы демократических сил Беларуси на следующий год".

Она назвала уходящий год самым суровым в истории независимой Беларуси по размаху политических репрессий.

"Закрыта 241 общественная организация и 40 СМИ. Режимом возбуждено более 4500 политически мотивированных уголовных дел, 929 человек признаны политзаключенными" , - сказала она.

По словам Тихановской, "это был тяжелый год, режим все еще находится в Минске, однако его ошибки показывают, насколько он небезопасен и нестабилен".

"Мы слышали угрозы разместить ядерное оружие в Беларуси, признать Крым российским и начать войну. Тем не менее мы многого достигли в этом году: мы сохранили единство и энергию, сотни общественных организаций и СМИ нашли в себе силы открыться за рубежом. Белорусы не отказались от своих намерений, люди не перевернули страницу" , – заявила лидер белорусской оппозиции.

По ее словам, большинство белорусов верят в возможность разрешения политического кризиса путем свободных выборов.

"А 2022 год будет годом, когда необходимо перегруппироваться, выстроить стабильность и начать процесс демократизации" , - сказала Тихановская.

Помимо работы над непризнанием конституционного референдума, силы демократических организаций, по словам политика, будут направлены на усиление безопасности активистов и привлечение чиновников и силовиков "на нашу сторону".

Представители Тихановской продолжат разработку предложений по реформированию экономики, избирательного процесса, образования и здравоохранения, а также проекта Конституции, который предусматривает реальное разделение власти.