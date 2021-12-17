Игорь Леонов официально больше не главный тренер Минай
Один из аутсайдеров УПЛ Минай в поисках нового главного тренера. Игорь Леонов покинул пост, сообщает 24 Канал.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Под руководством Игоря Леонова Минай провел 9 матчей, в которых не знал вкуса побед – 4 мировых и 5 проигрышей.
Минай поблагодарил тренера за работу. Матч против Колоса на выезде стал последним для Леонова у руля главного тренера. В той игре Минай проиграл со счётом 2:1.
Теперь минайцы в активных поисках нового главного наставника. Преемник Леонова придет к рулю, чтобы вытаскивать команду из дна таблицы УПЛ.
- Первую часть сезона минайцы завершили на предпоследней 15-й строчке, имея в своем активе всего 10 очков.
- Клуб находится в зоне вылета. За 18 поединков Минай одержал лишь одну победу, когда клуб из солнечного Закарпатья минимально одолел Александрию. Это было еще в июле 2021 года.
- Также клуб расписал 7 мировых и 10 раз уступил соперникам.