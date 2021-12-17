Астрономы показали, как звезды двигаются вокруг черной дыры в центре Галактики

В центре большинства галактик расположены сверхмассивные чёрные дыры. Наша Галактика не исключение, и в ее центре "живет монстр" – сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А*, сообщает 24 Канал.

Эта сверхмассивная черная дыра, Стрелец А* или Sgr A*, имеет примерно 4,3 миллиона масс Солнца. Своей мощной гравитацией этот монстр закручивает вокруг себя звезды, придавая им гигантскую скорость. Благодаря Очень большому телескопу (Very Large Telescope, VLT) удалось взглянуть на этот процесс.

Фотографии движения звезд вокруг черной дыры в центре Галактики / Фото ESO

Подробнее о полученных изображениях

Такие изображения движения объектов вокруг невидимой сверхмассивной черной дыры Sgr A* уже не первые, но эти, сделанные интерферометром VLT, самые четкие. Такие исследования позволяют ученым лучше понять поведение объектов, взаимодействующих с сверхмассивными черными дырами и уточнить массу самого компактного объекта. Также исследователи пытаются понять, вращается ли сам Стрелец А*.

Стрелец А* расположен от нас на расстоянии около 27 тысяч световых лет. Масса черной дыры настолько велика, что позволяет разгонять звезду S4714 до 8% от скорости света (около 24 тысяч километров в секунду) во время прохода перицентра.

В ходе исследований была обнаружена звезда S300, а также удалось наблюдать за S29, приблизившейся к Sgr A* на 13 миллиардов километров, разогнавшись до 8 740 километров в секунду.