Межпарламентские группы требуют немедленного освобождения Тихановского

Четыре межпарламентских группы по поддержке Беларуси из Украины, США, Литвы и Польши подписали совместное заявление через оглашение приговора Сергею Тихановскому. Страны пригрозили жесткими санкциями в случае его неисполнения.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко.

"Режим Лукашенко должен освободить незаконно осужденного Сергея Тихановского и других политзаключенных, которые содержатся в белорусских тюрьмах. Если это не будет сделано, требуем введения жестких санкций против Беларуси" , - говорится в заявлении.

Заявления подписали руководители групп – конгрессмен Уильям Китинг, депутат литовского Сейма Жигимантас Павилионис, депутат польского Сейма Роберт Тишкевич и народный депутат Украины Алексей Гончаренко.