Конкурс "Мисс мира 2021" отменили

Конкурс "Мисс Мира", который должен был состояться в Пуэрто-Рико, отменили за 6 часов до начала. Все из-за того, что несколько участниц заболели COVID, сообщает УНИАН.

Сколько именно и из каких они стран - пока не сообщают.

От Украины на мировой конкурс поехала винничанка Александра Яремчук. Сначала у девушки были проблемы с визой, но их удалось уладить. Саша признается, что расстроена, ведь девушек отправляют домой вместе с их делегациями. А девушки провели там месяц, готовясь к конкурсу.

Организаторы "Мисс Мира" обещают все же провести конкурс в течение 90 дней.

"Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение следующих 90 дней" , - говорится в заявлении.

Несколько участниц "Мисс Мира" заболели COVID, из-за чего конкурс отменили.