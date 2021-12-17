В Украине зафиксировали рекорд по оттоку населения за последние 11 лет

За 10 месяцев 2021 года Украину покинули и все еще не вернулись более 600 тысяч украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

Об этом свидетельствуют данные сервиса opendatabot.

"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек" , – заявили в компании.

В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины, свидетельствуют данные сервиса.

В компании отметили, что в первой половине "десятых" Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек. После 2014 года это число снизилось, впрочем, счет все равно шел на сотни тысяч.