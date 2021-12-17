Как за год изменилось финансовое состояние населения - опрос

52% украинцев считают, что их финансовое состояние за 2021 год ухудшилось, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского института будущего "Итоги и прогнозы 2021-22".

Так, 27% респондентов ответили, что их финансовое состояние за год значительно ухудшилось, 25% — скорее ухудшилось. 36% опрошенных заявили, что их финансовое состояние не изменилось никоим образом. О том, что их финансовое состояние в 2021 году скорее улучшилось, заявили 8% опрошенных. 2% респондентов заявили, что их благосостояние за уходящий год значительно улучшилось, 2% ответить на вопрос не смогли.

Целью исследования является оценка социально-политических настроений населения Украины.

География: Украина (национальный проект).

Объем выборки: 2400.

Сроки проведения: 28.11 – 10.12.2021.

Методология: Опрос face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR".

Дизайн выборки: Генеральная совокупность опроса составляет 30 842 531 жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет и старше. Объем выборочной совокупности составляет 2400 респондентов. Выборка пропорционально стратифицирована по признакам "области Украины и г. Киев" и "тип населенных пунктов — городские/сельские". По типу построения выборка трехступенчатая, комбинированная — вероятностная на ступени отбора населенных пунктов и начальных адресов для маршрутов опроса, с квотным скринингом на ступени отбора респондентов. В целом, выборка представляет взрослое население Украины (возрастом 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.