Скандал на канале "Рада": ведущий извинился перед Меркель
Новый ведущий парламентского телеканала "Рада" Владимир Петров принес извинения бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что назвал проводимую ею ее политику свинской. Об этом он сказал сегодня в прямом эфире канала, сообщает Сегодня.
Он пообещал, что впредь будет более осторожным в высказываниях.
"Я позволил себе неприятное и не тактичное высказывание в отношении бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Мне жаль, что случилась такая ситуация. В тот день и на тот момент я был очень раздражен информацией, которую получил из СМИ. Я не разобрался в ситуации до конца и с моей стороны было не тактично называть поведение женщины тем словом, которое я озвучил. Я приношу извинения госпоже Меркель", – сказал Петров.
В чем суть скандала
На днях на телеканале "Рада" ведущий Владимир Петров после сюжета о татуировке свиньи произнес фразу "а сейчас о настоящем свинстве" и стал говорить о политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.