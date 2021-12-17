Возле Верховной Рады протестуют "ФОПы"

Возле Верховной Рады протестуют "ФОПы"
Фото: PavlovskyNews

"ФОПы" проводят митинг под Верховной Радой, где сегодня состоится внеочередное заседание по требованию 155 нардепов для рассмотрения законопроекта 6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов.

Об этом сообщает Андрей Павловский﻿.

"Мы просим отсрочку нашей казни. Мы отвечаем своим жильём. Я, мой маленький ребёнок и 86-летняя бабушка окажутся на улице, если ко мне придут ... и будут меня штрафовать", - заявила на митинге одна из протестующих предпринимательниц.

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