Возле Верховной Рады протестуют "ФОПы"
"ФОПы" проводят митинг под Верховной Радой, где сегодня состоится внеочередное заседание по требованию 155 нардепов для рассмотрения законопроекта 6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
"Мы просим отсрочку нашей казни. Мы отвечаем своим жильём. Я, мой маленький ребёнок и 86-летняя бабушка окажутся на улице, если ко мне придут ... и будут меня штрафовать", - заявила на митинге одна из протестующих предпринимательниц.