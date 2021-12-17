Возле ВР протестуют "ФОПы": произошли стычки

"ФОПы" проводят митинг под Верховной Радой, где сегодня состоится внеочередное заседание по требованию 155 нардепов для рассмотрения законопроекта 6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов.

Об этом сообщает Андрей Павловский﻿.

"Мы просим отсрочку нашей казни. Мы отвечаем своим жильём. Я, мой маленький ребёнок и 86-летняя бабушка окажутся на улице, если ко мне придут ... и будут меня штрафовать" , - заявила на митинге одна из протестующих предпринимательниц.

Нардеп Алексей Гончаренко﻿ сообщает, что под зданием Рады уже палят фаеры, также начались стычки.

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Как сообщает "Политика Страны"﻿, протестующие пытаются прорваться, а правоохранители подтягивают подкрепление.

"ФОПы" перекрыли улицу Грушевского. Правоохранители заблокировали протестующих, чтобы те не блокировали подходы к Раде.

Протестующие заявляют, что они хотят провести марш по центру столицы и подавали соответствующую заявку, но правоохранители их блокируют.

"Сегодня"﻿ сообщает, что ситуация стабилизировалась.

Заседание ВР состоится в 13:30.