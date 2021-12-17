Компания Xiaomi выпустила новый медиаплеер

Блог Android TV Guide сообщил об официальном анонсе медиаплеера Xiaomi TV Stick 4K, сообщает Лига.net.

Xiaomi TV Stick 4K – это новая версия медиаплеера Xiaomi, которая в отличие от предыдущей модели Xiaomi Mi TV Stick 2K поддерживает просмотр видео 4K и оснащена новой программной оболочкой Android TV 11 (вместо 9 версии). К тому же новая модель оснащена лучше: у нее два, а не один Гбайт памяти, и новый чип Amlogic S905Y4.

Как и предыдущая модель, Xiaomi TV Stick 4K изготовлена в виде компактного устройства (длина – 106 мм, вес – 42 г) и подключается в HDMI-разъем телевизора. Плеер проигрывает видео 4K из стриминговых сервисов, воспроизводит звуковые дорожки DTS HD, поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos.

При подключении Xiaomi TV Stick 4K к телевизору можно пользоваться возможностями Android TV 11: доступ к онлайн-магазину Google play, где доступны кино, программы и игры, голосовое управление телевизором Google Ассистент, просмотр контента со смартфона (Chromecast). Сервисы Google, как Netflix, Amazon Prime Video и Youtube, доступны при подключении гаджета к интернету через Wi-Fi.

Пульт для Xiaomi TV Stick 4K работает по Bluetooth, поэтому медиаплеер откликается на команды даже если на пути сигнала есть какая-то преграда. На пульте, как у пультов для современных Smart TV, есть кнопки для быстрого запуска интернет сервисов Netflix и Prime Video.

Стоимость Xiaomi TV Stick 4K пока не объявлена. Модель Xiaomi Mi TV Stick 2K доступна в продаже по цене около 1300-1400 грн. Предположительно, новая модель с лучшим оснащением будет стоить дороже.