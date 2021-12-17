В российском суде, признавшем войска РФ на Донбассе, жесткие проверки

В российском Ростове-на-Дону назначили служебную проверку в связи с публикацией Кировским районным судом приговора по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие военных РФ в Донбассе, сообщает Знак.

После общественного резонанса решение исчезло с сайта судебной инстанции, в Кремле вердикт назвали "ошибкой".

"В рамках служебной проверки будут выяснятся все обстоятельства данной публикации, техническая сторона вопроса. К этому процессу подключен областной судебный департамент. Ситуация непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой — есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов" , — сообщил источник в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

Ранее Кировский районный суд открестился от слов о российских войсках в Донбассе, заявив, что СМИ неверно интерпретировали текст приговора.