Жителям КНДР запретили смеяться и пить алкоголь 11 дней

Власти КНДР приказали жителями страны соблюдать строгий 11-дневный траур по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира, сообщает Новое время.

"В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом" , — рассказал житель приграничного города Синыйджу.

Источник также заявил, что жителям запретили совершать покупки.

"В прошлом многих людей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения во время траура, арестовали как идеологических преступников. Их увезли и больше никогда не видели" , — сказал собеседник.

По его словам, если во время траура умирает член семьи, громко плакать не разрешается. Тело выносят из дома только по завершении траура. Дни рождения тоже не отмечают.

Ким Чен Ир — сын основателя страны Ким Ир Сена. Он правил страной до смерти 17 декабря 2011 года. Затем к власти пришел его сын — нынешний лидер страны Ким Чен Ын.