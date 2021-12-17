Четыре знака Зодиака, которые могут быть "токсичными" в отношениях

Некоторые представители зодиакального круга отличаются чрезмерным стремлением все контролировать. Они пытаются "совершенствовать" свою вторую половинку, делая ей замечания, что может разрушить союз, сообщает Обозреватель.

Астрологи выделили четыре знака Зодиака среди мужчин, которые могут быть "токсичными" в отношениях. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Уроженцы этого знака отличаются сложным характером. Часто на первое место они ставят свои интересы и не боятся обидеть любимого человека или причинить ему боль. Также Овны достаточно "холодны" в отношениях и редко оказывают знаки внимания.

Телец

Мужчины-Тельцы кажутся добрыми и терпеливыми, но они настоящие манипуляторы. Уроженцы этого знака не доверяют никому, поэтому стараются все держать под контролем. Они очень критикуют своих избранниц, что негативно сказывается на отношениях.

Близнецы

Представители этого знака знают, как заставить другого человека почувствовать себя худшим в мире. Они очень ревнивы и способны контролировать буквально каждый шаг своей второй половинки, что может ее очень раздражать.

Водолей

Мужчины этого знака жесткие и бесчувственные. Водолеям нелегко доверять в любовных отношениях, они стараются руководствоваться не чувствами, а логикой. Уроженцы данного знака кажутся отстраненными и не знают, как правильно говорить о своих чувствах.