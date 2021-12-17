Тепловые волны на Земле участились в 7 раз

Исследователи обнаружили, что количество тепловых волн, происходящих одновременно в средних и высоких широтах Северного полушария, в 2010-х годах было в семь раз больше, чем в 1980-х, сообщает Популярная механика.

Тепловые волны могут вызвать бедствия от неурожаев до лесных пожаров. Одновременные тепловые волны могут умножить эти угрозы, отмечают авторы нового исследования. Эти явления снижают способность стран оказывать взаимную помощь в кризисных ситуациях, как это было видно во время многочисленных лесных пожаров в США, Канаде и Австралии, связанных с тепловыми волнами 2019 и 2020 годов. Предыдущее исследование также показало, что одновременные тепловые волны вызвали около 4% снижения мирового производства растениеводческой продукции.

В новой работе ученые определили большие тепловые волны как высокотемпературные явления, длящиеся три дня и более и охватывающие не менее 1,6 миллиона квадратных километров площади, что примерно эквивалентно размерам Монголии или Ирана.

Исследователи проанализировали данные обзора ERA5, полученные Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, который объединяет огромное количество данных наблюдений с метеостанций на суше, водных буев и самолетов, а также данные со спутников с моделями прогнозирования погоды. ERA5 предоставляет глобальные полные оценки почасовых данных для различных климатических переменных с 1979 года, когда стали доступны спутниковые данные, поэтому исследование было сосредоточено на этом периоде времени.

Используя эти данные наблюдений, исследователи обнаружили, что основной движущей силой тепловых волн было общее повышение средней глобальной температуры из-за изменения климата. За последнее столетие Земля потеплела на 1 градус Цельсия, причем подавляющее большинство таких подъемов — две трети — произошло с 1975 года. Одновременные тепловые явления также становились все более жаркими и масштабными: их интенсивность возросла на 17%, а их географическая протяженность увеличилась на 46% с 1980-х по 2010-е года.