Шмыгаль назвал размер средней пенсии в Украине

Размер средней пенсии в Украине в декабре этого года достиг почти 4 тысяч гривен, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Повышение пенсий остается важной составляющей в сфере социальной политики. В этом году правительство повышало десять раз пенсионные выплаты различным категориям наших пенсионеров... В декабре минимальная пенсия для тех, кто имеет полный стаж, выросла до 2 тысяч 600 гривен, а также с декабря средняя пенсия в Украине составила почти 4 тысячи гривен. Важный показатель средней пенсии в нашем государстве" , - отметил премьер-министр.

Напомним, с 1 декабря в Украине для всех категорий пенсионеров повысился уровень минимальной пенсии. Минимальная пенсия увеличена с 1854 до 1934 гривен.

Сколько украинцев и какую пенсию получают

меньше 2000 гривен -15,6% пенсионеров, а это 1,7 миллиона человек;

от 2001 до 3000 гривен - 38,3% пенсионеров, а это 4,19 миллиона человек;

от 3001 до 4000 гривен - 19,4% пенсионеров, а это 2,13 миллиона человек;

от 4001 до 5000 гривен - 9,3% пенсионеров, а это 1 миллион человек;

от 5001 до 10 тысяч гривен - 13,5% пенсионеров, а это 1,47 миллиона человек;

более 10 тысяч гривен - 3,9% пенсионеров, а это 433,5 тысячи человек.

Как рассчитывают размер пенсии в Украине

Пенсия украинцев рассчитывается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умноженная на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. При этом на пенсии можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года при условии, если ваша зарплата в это время не была ниже.

По данным всеукраинского социологического исследования социально-политических настроений украинцев по состоянию на сентябрь 2021 года, основной проблемой в Украине, по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии.