Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года и намерен делать это в паре с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, сообщает ТАСС.

Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать интервью Харрис газете The Wall Street Journal, в котором она призналась, что не обсуждала с Байденом вопрос участия в выборах 2024 года.

"Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать [...] о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить" , - ответила Жан-Пьер.

Ее попросили уточнить, планирует ли Байден участвовать в этих выборах в паре с Харрис.