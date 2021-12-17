Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок

Украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в поединке за чемпионский титул WBO Inter-Continental в легком весе, сообщает УНИАН.

Поединок продлился все 12 раундов, Ломаченко одержал победу единогласным решением судей, а в ответ практически ничего не пропустил. Лишь 12% ударов Комми оказались точными.

Тем не менее, атлетическая комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок. Причины такого решения пока неизвестны. Отметим, что и по Комми принято такое же решение.

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Отстранение боксера после боя обычная практика, если он побывал в нокдауне или был нокаутирован, чтобы поберечь здоровье спортсмена.

К примеру, после боя Фьюри – Уайлдер оба боксера были отстранены, так как побывали в нокдаунах, а американец к тому де проиграл нокаутом. Британец уже свое отстранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.

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Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

После победы над Комми Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

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