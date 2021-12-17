Телеканал "Россия-1" покажет новый сезон "Сватов" от "95 квартала"
Государственный телеканал Россия-1 (ВГТРК) покажет новый сезон сериала "Сваты 7", который сняла компания "95 квартал", передает Telergam-канал "Українські новини".
Эфир начнут 27 декабря, на неделю позже, чем канал "1+1".
В сериале снялся Федор Добронравов, который публично признал Крым российским и посещал его с нарушением украинских законов.
Отметим, телеканал "Россия 1"запрещен к показу в Украине, а СНБО ввело санкции, запретив с ним торговать всем украинским компаниям.